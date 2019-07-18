Приморские учёные нашли знаменитую скалу из "Короля льва"— видео

В объектив камеры также попал сам местный "король", обозревающий свои владения с выступа.

В Приморье на видео попал дальневосточный леопард по имени Тайфун, обживший в заповеднике "Кедровая Падь" каменный уступ, напоминающий знаменитую скалу из "Короля льва". Об этом сообщается на сайте ФБГУ "Земля леопарда".

— Утёс необычной формы, напоминающий Скалу предков из мультфильма и нового фильма "Король лев", обнаружен в самом сердце территории "Земли леопарда" — заповеднике "Кедровая Падь". Здесь учёным удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом — самцом Leo 12M по имени Тайфун, "королём" этих мест, — говорится в сообщении.

С каменного выступа открывается панорамный вид на долину реки, что помогает хищникам, осматривающим свои владения во время охоты, искать себе пропитание.

Установленная работниками заповедника фотоловушка поймала в свой объектив единственного зафиксированного на территории краснокнижного самца, что оставляет за ним как сильнейшим право распоряжаться этим местом, а оставленный хищником след на видео только подтверждает выводы.