В Благовещенске ввели режим ЧС из-за сильных ливней

В Благовещенске из-за сильных ливней, которые привели к подтоплениям, ввели режим ЧС. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель городской мэрии.

— Электроснабжение в городе было полностью восстановлено накануне. Вчера решением комиссии в Благовещенске ввели режим ЧС муниципального характера. Работы ведутся, работает комиссия по обследованию объектов, — заявил собеседник агентства.

По его словам, в ряде детских садов уже откачали воду. Там сейчас проводится дезинфекция, поэтому приёма детей нет.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля в Благовещенске прошёл сильный ливень, который подтопил улицы и социальные объекты города.