Генсек НАТО: Турцию не исключат из альянса в связи с покупкой российских С-400

Страна по-прежнему может быть частью оборонной системы, несмотря на то что ЗРК невозможно интегрировать в ПВО и ПРО организации.

Турция продолжит играть важную роль для обеспечения противоракетной (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО) Североатлантического альянса, невзирая на покупку ЗРК С-400 у России. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен штата Колорадо.

По его словам, закупленные Анкарой С-400 невозможно интегрировать в единую оборонную систему НАТО, однако Турция по-прежнему может быть её частью с точки зрения других возможностей.

— Турция по-прежнему является, и будет являться, частью интегрированной системы ПВО и ПРО альянса... У них есть самолёты, есть радиолокационные станции, различные другие возможности, которые очень важны для нашей системы ПВО и ПРО, — пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что ни одна страна, входящая в альянс, не выступила за исключение Турции из объединения в связи с покупкой российских С-400, несмотря на разногласия, существующие по данному вопросу.