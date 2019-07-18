США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих

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Фото © Flickr / New Jersey National Guard

Этот шаг является частью плана по развёртыванию тысячи военных из Штатов на Ближнем Востоке.

США могут отправить 500 своих военнослужащих на авиабазу принца Султана, расположенную к востоку от Эр-Рияда. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Подобный шаг может быть сделан на фоне растущего напряжения в отношениях с Ираном. При этом телеканал утверждает, что на авиабазу уже прибыл небольшой контингент американских войск.

Этот шаг является частью плана по развёртыванию тысячи военных из Штатов на Ближнем Востоке, который был подписан исполнявшим тогда обязанности министра обороны США Патриком Шэнахэном. В Пентагоне пока никак не комментируют данную информацию.

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