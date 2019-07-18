Лавров: РФ ждёт, что Дания не станет затягивать прокладку "Северного потока — 2"

Министр отметил, что скандинавское государство нарушает принципы морского права своей позицией.

Россия рассчитывает на отказ Дании от конфронтации по вопросу строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете "Райнише пост".

— С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне, — пояснил министр.

Лавров считает, что Дания нарушает принципы морского права, которое даёт добро на сооружение объектов в морских акваториях.

Москва выражает надежду на пересмотр курса и принятие правильного решения исходя из парламентских выборов в правительство скандинавского государства.

Министр напомнил, что изначально претензий по эксплуатации первой нитки газопровода ни у одной страны, включая Данию, не было.