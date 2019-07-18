В работе App Store зафиксирован сбой

В некоторых странах мира наблюдается сбой в работе онлайн-магазина App Store. Информация приводится на сайте сервиса, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов Downdetector.

— Проблемы в работе App Store наблюдаются с 21:36 по времени Восточного побережья США (04:36 четверга мск. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

Наиболее сильно неполадки в работе сервиса отразились в США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии. Проблемы с App Store также испытывают жители Франции, Австралии, Бразилии и Индии. В России о сбое в работе сервиса сообщили в Москве, Воронеже и Санкт-Петербурге.

Большая часть людей (75%) жалуется на проблемы с подключением к серверу, 19% не удаётся зайти в свою учётную запись, а у 5% не открывается веб-сайт.

Напомним, что ранее сбои были зафиксированы в работе Snapchat в 23:34 мск и Facebook Messenger в 01:32 мск.