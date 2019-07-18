По факту гибели горняка на шахте в Кузбассе проходит доследственная проверка

По факту гибели горняка на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области проводится доследственная проверка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

— Предварительно установлено, что проходчик, находясь в горной выработке, выполнял работы в вентиляционном штреке. В момент установки крепежа произошло отслоение породы, которая придавила рабочего, — говорится в сообщении.

Следователям предстоит выяснить точную причину гибели рабочего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в результате обрушения горной породы на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области погиб один человек.