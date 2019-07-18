В Польше местный работодатель устроил драку с украинскими мигрантами

В Польше местный работодатель устроил перепалку, а затем и драку с трудящимися с Украины. Видео инцидента опубликовано на странице сообщества "Украинский мигрант" в Facebook.

На кадрах мужчина-поляк с синим зонтиком подходит к теплицам, где работают украинцы, и начинает кричать на работников. Через некоторое время он замечает в руках у одной из украинок телефон, на который она снимает происходящее, и выбивает гаджет из её рук.

На слова работников поляк реагирует весьма агрессивно, ругаясь матом и предлагая им вернуться на родину. В дальнейшем между украинским работником и польским работодателем завязывается небольшая потасовка.