В столицу 18 июля вновь нагрянут дожди с грозами

677

В Московском регионе ожидается дождливая погода с грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Дневная температура в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 13–15 градусов со знаком плюс.

В Подмосковье днём воздух прогреется до 24 градусов тепла, а ночью температура понизится до 10 градусов.

Во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. В связи с сильным дождём синоптики объявляют жёлтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Ночью вероятность осадков сохраняется.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×