В столицу 18 июля вновь нагрянут дожди с грозами

В Московском регионе ожидается дождливая погода с грозами. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Дневная температура в Москве составит от 20 до 22 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 13–15 градусов со знаком плюс.
В Подмосковье днём воздух прогреется до 24 градусов тепла, а ночью температура понизится до 10 градусов.
Во время грозы порывы ветра могут достигать 12–17 м/с. В связи с сильным дождём синоптики объявляют жёлтый уровень опасности.
Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст. Ночью вероятность осадков сохраняется.
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