В команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Администрация Президента Украины

В Киеве выразили уверенность, что Москва также сильно нуждается в подобных диалогах.

Команда президента Украины Владимира Зеленского собирается добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и предпринимает для этого все необходимые шаги. Об этом LB.ua заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

— Мы показываем свои шаги: развели войска в станице Луганской, хотим построить мост, возобновили Минский процесс. Всеми своими действиями, а также во время выступлений президент говорит, что готов к переговорам. Не так просто, чтобы Россия ответила, но, думаю, что ещё несколько шагов — и мы придём к диалогу, заявил Шефир.

По его мнению, Москва также сильно нуждается в подобных диалогах.

Отметим, что первый шаг в этом направлении стороны сделали, проведя телефонный разговор на уровне президентов двух стран.

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