В порт Пусана отбуксировали российский теплоход после поломки в Японском море

В южнокорейский порт Пусана отбуксировали потерявший ход в Японском море российский теплоход "Гранит". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.

— В 12:00 по местному времени (05:00 мск) теплоход завели в порт и поставили у причала для начала ремонтных работ, — рассказал он.

Шедший из порта Пусана во Владивосток, к которому приписан, теплоход "Гранит" вёз груз в 1,4 тысячи тонн, на его борту находилось 15 человек экипажа. Судно остановилось из-за поломки главного двигателя, после чего ему на помощь пришёл южнокорейский морской буксир.