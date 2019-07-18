Задержанный на 12 часов в Шереметьево рейс со 110 детьми вылетел во Владивосток

Самолёт осуществил вылет в 06:43 в четверг, хотя изначально взлёт планировался в 18:25 в среду.

Более сотни детей из двадцати стран вылетели из московского аэропорта Шереметьево во Владивосток после более чем 12 часов задержки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан", готового встретить ребят.

— Да, действительно, эти дети [всего 110 человек] направляются к нам, на смену "Дети мира". Там ребята из Алжира, Греции, Белоруссии, Сербии, Франции и других стран, а также их сопровождающие. Мы готовимся торжественно встретить их в аэропорту Владивостока. Сейчас у них всё хорошо, — рассказали в ВДЦ.

Согласно информации из онлайн-табло аэропорта Шереметьево, рейс осуществил вылет в 06:43 в четверг, хотя изначально самолёт должен был взлететь в 18:25 в среду. По данным табло Владивостока, лайнер прибудет в пункт назначения в 14:00 по мск.

По данным пресс-службы авиакомпании "Россия", рейс был задержан по техническим причинам. Пассажирам предоставили напитки, горячее питание, а также расселили их в гостиницах.

Напомним, что ранее в Шереметьево рейс во Владивосток задержали более чем на 12 часов. Среди пассажиров находятся дети, отправившиеся в приморский летний лагерь.