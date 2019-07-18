В США назвали угрозой национальной безопасности российское приложение FaceApp

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер обратился к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC) в связи с угрозой национальной безопасности, которую, по его мнению, представляет собой российское приложение FaceApp. Политик попросил ведомства принять соответствующие меры. Об этом он написал в "Твиттере".

— FaceApp использует искусственный интеллект, чтобы изменить фотографии пользователей, делая их моложе или старше либо выбирая противоположный пол. Однако, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным, — говорится в документе, предоставленном демократом.

Сенатор считает, что любые фотографии, взятые из приложения, могут быть использованы без согласия пользователя, что создаёт угрозу национальной безопасности, а также конфиденциальности данных миллионов американских граждан.

По словам Шумера, следует проанализировать, каким образом личная информация может оказаться в чужих руках и есть ли гарантии, что данные жителей США не будут скомпроментированы.

FaceApp — российское приложение, разработанное в 2017 году, использующее технологию нейронной сети, чтобы трансформировать человеческое лицо по желанию пользователя. Например, как сообщал Лайф, с помощью приложения состарили звёзд спорта, превратили в женщин актёров Marvel и "Игры престолов".