Шесть человек погибли в ДТП в Приморье

По предварительным данным, в автоаварии также пострадал один ребёнок, он госпитализирован.

На 32-м километре автодороги Артём — Находка — Порт Восточный в Приморском крае произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля Toyota Wish. В результате ДТП погибло шесть человек и как минимум один пострадал. На месте трагедии работают экстренные службы.

— Шесть человек погибли, пострадавшего ребёнка повезли во Владивосток с переломом бедра. Столкнулись легковая машина и большегруз, — цитирует РИА "Новости" представителя ЕДДС Шкотовского района.