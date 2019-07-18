В "Роскачестве" назвали марку лучшего детского стирального порошка

Специалисты ведомства проверили 22 детских стиральных порошка из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.

Более двух десятков самых популярных марок стирального порошка исследовали эксперты "Роскачества". Главное требование — чтобы средство для стирки подходило для детских вещей: не раздражало слизистую глаз и кожу, не вызывало интоксикации, не нарушало обмен веществ, а также не вызывало аллергии. Лидером по этим показателям признана марка "Ушастый нянь", сообщают "Известия".

Как уточняет издание, испытаниям подверглись порошки торговых марок Tide, "Умка", Babyline, Reflect, FREE TIME, BabySpeci, Poshone, meine LIEBE, "Досенька", TOBBI KIDS, "Я родился", Garden, MOLECOLA, "Ушастый нянь", Burti, Frosch, МАРА, "Чайка", "Аистёнок", Amway home, Sodasan и "Весенняя нежность". Все марки успешно прошли тест на соответствие требованиям безопасности. Концентрация фосфорнокислых соединений в чистящем средстве у всех видов порошков также оказалась в норме.

Далее специалисты "Роскачества" протестировали порошки на эффективность удаления различных пятен (моторное масло, пот, кровь, молоко, крахмал, чай и глину). Самые лучшие результаты продемонстрировали "Аистёнок", "Ушастый нянь", Free Time, Meine LIEBE и Tide.

Как отметили эксперты, ни в одном из случаев после стирки вещи не "садились", не теряли прочность ни по ширине, ни по длине, а также не меняли цвет. За исключением одного случая: после 25 стирок порошком Molecola при температуре стирки 40 °C вещи посерели.

Среди главных недостатков эксперты назвали недовес. В частности, в упаковке товара Garden не хватало 7% указанной массы порошка, у Tobbi Kids — 4,6%, у Babyline — 4,5% и у BabySpeci — 4,3%.