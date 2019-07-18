В сгоревшей аниме-студии в Киото нашли тела более десяти человек

В качестве основной версии трагедии рассматривается поджог. При этом предполагаемый преступник попал в больницу с ожогами.

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара в студии аниме Kyoto Animation в японском городе Киото. Об этом сообщает крупнейшее местное независимое информационное агентство Kyodo News.

Как сообщал ранее Лайф, в результате возгорания пострадало восемь человек. Однако, по последним данным, правоохранительные органы обнаружили на втором этаже сгоревшего трёхэтажного здания тела по меньшей мере десятерых человек. Всего в результате происшествия пострадало около 40 человек. Из них десять находятся в тяжёлом состоянии в местном госпитале, среди которых есть пострадавшие без сознания.

При этом 41-летний мужчина, который, предположительно, разлил воспламеняющую жидкость в здании, также оказался среди пострадавших и был доставлен в медицинское учреждение.

По сообщениям очевидцев, перед пожаром они услышали серию взрывов, после чего из здания повалил чёрный дым. Полиция рассматривает поджог в качестве основной версии большого пожара.

У Kyoto Animation, известной в Японии как KyoAni, есть несколько анимационных студий в Киото и близлежащем городе Уджи.

Компания, основанная в 1981 году, выпускает анимационные проекты, предназначенные для молодого поколения. В частности, Kyoto Animation известна производством популярных телевизионных анимационных сериалов, в том числе K-On! и "Меланхолия Харухи Судзумии" (Suzumiya Haruhi no Yuutsu).