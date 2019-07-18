В сгоревшей аниме-студии в Киото нашли тела более десяти человек

По меньшей мере десять человек погибли в результате пожара в студии аниме Kyoto Animation в японском городе Киото. Об этом сообщает крупнейшее местное независимое информационное агентство Kyodo News.
Как сообщал ранее Лайф, в результате возгорания пострадало восемь человек. Однако, по последним данным, правоохранительные органы обнаружили на втором этаже сгоревшего трёхэтажного здания тела по меньшей мере десятерых человек. Всего в результате происшествия пострадало около 40 человек. Из них десять находятся в тяжёлом состоянии в местном госпитале, среди которых есть пострадавшие без сознания.
При этом 41-летний мужчина, который, предположительно, разлил воспламеняющую жидкость в здании, также оказался среди пострадавших и был доставлен в медицинское учреждение.
【アニメ会社で火事 これまでに１人が死亡、35人がけが、このうち10人ほどが意識不明の状態】— NHKニュース (@nhk_news) 18 июля 2019 г.
建物の中にはまだ複数の人が心肺停止の状態で取り残されているという情報があり、現在も救出活動を続けているということです。https://t.co/dranQUspc4#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/8je9BMVIBT
По сообщениям очевидцев, перед пожаром они услышали серию взрывов, после чего из здания повалил чёрный дым. Полиция рассматривает поджог в качестве основной версии большого пожара.
У Kyoto Animation, известной в Японии как KyoAni, есть несколько анимационных студий в Киото и близлежащем городе Уджи.
Компания, основанная в 1981 году, выпускает анимационные проекты, предназначенные для молодого поколения. В частности, Kyoto Animation известна производством популярных телевизионных анимационных сериалов, в том числе K-On! и "Меланхолия Харухи Судзумии" (Suzumiya Haruhi no Yuutsu).
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