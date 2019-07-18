СКР возбудил уголовное дело против лидера украинских националистов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против лидера Организации украинских националистов* Николая Коханивского. Его подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, в частности к нападению на Российский центр науки и культуры в Киеве.

— Коханивский в феврале 2018 года ... публично призвал всех желающих принять участие в организуемом под его руководством мероприятии, в ходе которого и было запланировано нападение на Российский центр науки и культуры, — отмечает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В итоге националисты под руководством Коханивского забросали камнями фасад здания, разбили окна, двери, нанесли материальный ущерб и нарушили режим работы дипломатического учреждения.

По словам Петренко, сотрудники СК направляли в украинские правоохранительные органы запросы о правовой помощи для расследования, но никакого ответа от Киева не последовало.

— Однако помощь российскому следствию не оказывается и, несмотря на очевидность самих фактов совершения преступлений и известность конкретных лиц, причастных к ним, радикалы на Украине так и не привлечены к ответственности, — подытожила представитель ведомства.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.