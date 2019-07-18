В Германии оценили вероятность отставки Меркель из-за "электрических" приступов

По словам федерального министра по особым поручениям, канцлер чувствует себя хорошо и готова исполнять обязанности перед страной до истечения всего срока своих полномочий.

Состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель не вызывает опасений, она не собирается уходить со своего поста раньше следующих парламентских выборов, которые намечены на 2021 год, передаёт Reuters со ссылкой на главу ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун.

Начальник канцелярии подчеркнул, что Меркель баллотировалась на четвёртый срок с намерением завершить его.

— Она выдвигала свою кандидатуру (в 2017 году. — Прим. Лайфа) на четыре года, и в связи с задачами, которые стоят перед нами, мы должны довести этот срок до конца, — цитирует Брауна издание.

Напомним, Меркель, которой в среду, 17 июля, исполнилось 65 лет и которая с 2005 года находится на своём посту, за последний месяц несколько раз испытывала "электрические" приступы во время официальных церемоний. Так, впервые дрожь охватила канцлера 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Спустя несколько дней Меркель вновь охватила неконтролируемая дрожь — это произошло на приёме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Новый "электрический" приступ настиг немецкого политика 10 июля. После каждого подобного случая Меркель утверждала, что с её здоровьем всё в порядке. Тем не менее в бундестаге потребовали от Меркель пройти процедуру медицинского осмотра.