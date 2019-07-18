Опубликованы фото с места ДТП в Приморье, где погибло шесть человек

ГУ МВД РФ по Приморскому краю опубликовало фото с места крупной аварии на 32-м километре автодороги Артём — Находка — порт Восточный, где погибло шесть человек.

На трассе столкнулись минивэн Toyota Wish и самосвал HOWO. Причина смертельного ДТП пока не известна. Полиция уже обратилась к жителям Приморья с просьбой откликнуться, если они стали свидетелями аварии.

В полиции уточнили, что всего в минивэне было семь человек. Шестеро погибли, выжить удалось только ребёнку.

На месте работают сотрудники полиции.