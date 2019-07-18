На Калининской АЭС отключено три энергоблока

Как сообщили специалисты "Росэнергоатома", радиационный фон на станции и прилегающей территории остаётся без изменений, то есть в пределах нормы.

На Калининской АЭС в Тверской области произошло отключение от сети первого, второго и четвёртого энергоблоков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя концерна "Росэнергоатом".

Как уточнили сотрудники станции, причиной отключения блоков стало выключение высоковольтных ЛЭП, которые приостановили свою работу из-за замыкания на одном из трансформаторов. Специалисты пояснили, что отключение никак не сказалось ни на радиационном фоне на станции и возле неё, ни на поставках электроэнергии потребителям.

Отметим, Калининская атомная электростанция (КАЭС) работает с 1984 года и расположена на берегу озера Удомля в Тверской области. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000). Уставная мощность каждого из них — 1000 МВт.