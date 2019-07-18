Дед убил новорождённого внука, в шутку напоив малыша алкоголем

Малыш внезапно перестал дышать, его повезли в госпиталь, однако врачи не смогли спасти ребёнка.

В Пекине новорождённый ребёнок умер от отравления алкоголем, когда семья праздновала месяц со дня его рождения. Об этом сообщает Sin Chew Daily.

Как уточняется, во время застолья дедушка со стороны отца мальчика поднял бокал и произнёс тост. Один из родственников пошутил, что тост не будет полным, если внук не выпьет вместе с дедом. В ответ на это пожилой мужчина взял маленькую чашку, налил в неё алкогольный напиток и напоил им внука.

Спустя полчаса малыш внезапно перестал дышать, его экстренно повезли в госпиталь. Врачи не смогли спасти ребёнка — новорождённый умер от алкогольного отравления.

После случившегося мать ребёнка избила своего свёкра.

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