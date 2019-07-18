Почти у половины россиян есть хотя бы один кредит

Как отметили специалисты, если учитывать только работоспособное население страны, то процент граждан с кредитами намного выше.

Примерно 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева. Он уточнил, что это число составляет почти 40% от общего числа населения. Однако, если учитывать трудоспособных граждан в возрасте от 15 лет и старше, которых в стране насчитывается примерно 75,3 миллиона человек, то показатель закредитованности окажется значительно выше. То есть двое из трёх трудоспособных россиян окажутся с кредитами.

— Рассуждая о закредитованности, стоит рассматривать множество факторов в совокупности, таких как платёжная нагрузка, количество кредитов на заёмщика, динамика доходов в соотношении с расходами. На сегодня в России около 55–58 миллионов заёмщиков с действующими кредитами. Учитывая, что к экономически активному населению относится чуть более 75 миллионов граждан, то нетрудно посчитать, что кредит есть практически у каждого, — заявил Эльман Мехтиев.

Эксперт подчеркнул, что кредит является финансовым инструментом и его нельзя рассматривать с позиции "хорошо или плохо".

— Кредит может быть инструментом улучшения жизненных условий, если цель его использования имеет смысл в контексте самих этих условий и их улучшения. Но может быть и добровольно и осознанно выбранным инструментом ухудшения ситуации, если цели — не о том, — добавил Мехтиев.

Напомним, ранее Центробанк России сообщал, что за прошедший год общая сумма выдаваемых кредитов увеличилась на 23,5%. На момент начала июля россияне должны банкам и финансовым учреждениям 16,3 триллиона рублей. Ранее эксперт объяснил уровень закредитованности россиян.