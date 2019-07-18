В "Росконтроле" назвали лишь одну безопасную для здоровья творожную массу

Специалисты анализировали продукцию более чем по 70 параметрам, среди которых наличие кишечной палочки и уровень консервантов.

"Росконтроль" проверил популярные творожные массы семи брендов: "Б.Ю. Александров", "Ростагроэкспорт", "Останкинское", "Избёнка", "Брянский молочный комбинат" (БМК), "Дмитровский молочный завод" и "Благода". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Образцы оценивались более чем по 70 параметрам качества, включая долю растительных жиров, наличие бактерий кишечной палочки, уровень консервантов и показатель свежести.

В результате исследования выяснилось, что образцы "Ростагроэкспорт" и "Останкинское" являются фальсификатом из-за содержания фитостерина. Ещё в двух творожных массах нашли заменитель молочного жира. Впрочем, производители указали это на упаковке.

В итоге пять из семи образцов были внесены в чёрный список. Этой участи избежали лишь продукция "Дмитровского молочного завода", попавшая в список товаров с замечаниями, а также "Б.Ю. Александров", ставшая лидером рейтинга.

Ранее "Росконтроль" проверил содержимое банок с фасолью, найдя в них остатки яда.