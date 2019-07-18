Брат найденной с перерезанным горлом в Испании россиянки признался в её убийстве

Сам молодой человек скрылся из страны, он объявлен в розыск. Делом уже занялось ГСУ СКР по Москве.

Брат найденной зарезанной в Испании несовершеннолетней россиянки признался в её убийстве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, спустя неделю после обнаружения тела девочки в один из отделов полиции Москвы обратился молодой человек. Он сообщил, что его знакомый рассказал о том, что убил свою сестру в Испании и сбежал из страны.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве приняло к производству дело об убийстве россиянки, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, тело 13-летней россиянки (по другим данным, 14-летней) было обнаружено в квартире в населённом пункте Матаро в Каталонии в июне, когда её мать уехала в РФ на несколько дней. Девочку нашли с перерезанным горлом. Она проживала в Испании вместе с мамой и братом, который пропал после случившегося. Вскрытие тела гражданки РФ показало, что она была убита.