Эксперты рассказали, как купить билет на Мальдивы дешевле на 61%

Летом прошлого года наиболее доступным новогодним направлением была Белоруссия — 7,9 тысячи рублей за билеты туда и обратно.

Купив билет на Мальдивы на период новогодних каникул в июле, можно сэкономить до 61% от цены по сравнению с приобретением в декабре. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис по поиску и бронированию билетов Skyscanner.

— Существеннее всего можно сэкономить, планируя в июле Мальдивы (-61% от стоимости перелёта в декабре), Грецию (-46%) и Молдавию (-39%). Оказалось, что покупка в июле в среднем выгоднее на 23%, — говорится в сообщении.

Что касается внутрироссийских перелётов, то переплата за новогодние билеты в ноябре составит лишь 3%. При этом эксперты напомнили, что в июле 2018 года самыми доступными новогодними направлениями были Белоруссия (7,9 тысячи рублей за билет туда-обратно), Армения (12,1 тысячи) и Молдавия (13,1).

Эксперты советуют приобретать билеты на новогодние праздники до сентября. При этом рекомендуется сравнивать предложения на несколько соседних чисел — разница в цене может быть существенная.

Ранее стало известно, что Россия и Мальдивы договорились о безвизовом режиме.