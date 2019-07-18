В Москве госпитализирован звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Афанасьев

Актёр пожаловался на боли в спине и повышенную температуру, обстоятельства уточняются.

Народный артист России Валерий Афанасьев, звезда фильма "Ширли-мырли", госпитализирован в хирургическое отделение одной из московских клиник. Об этом сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, актёр пожаловался на боли в спине и повышенную температуру. Обстоятельства уточняются.

Валерий Афанасьев родился 20 августа 1949 года в Москве. В 1970 году он окончил актёрский факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина. Он также известен зрителю по таким фильмам и сериалам, как "Гардемарины, вперёд!", "Ширли-мырли", "Дневник свекрови", "Между нами, девочками", "Марш Турецкого" и другим.