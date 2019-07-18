Пассажира рейса Москва — Магадан задержали с героином в желудке на 2 млн рублей

Наркокурьеру грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до пятисот тысяч рублей.

В Магадане полицейские и служащие Росгвардии задержали мужчину, который провозил в своём желудке контейнер с героином. Гражданина задержали, когда он прибыл в аэропорт Сокол авиарейсом из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

— Фигурант был доставлен в Магаданскую областную больницу, где из внутренних полостей его организма был извлечён контейнер цилиндрической формы, — говорится в сообщении федерального органа.

Согласно данным правоохранителей, в пластиковой капсуле содержалось более 30 грамм героина. На чёрном рынке розничная стоимость содержимого контейнера в подобном объёме могла бы составить около двух миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до пятисот тысяч рублей.

Ранее Лайф писал, что киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался провезти из Бразилии на Украину килограмм кокаина.