Спасатели пришли на выручку хорьку, застрявшему в соседском балконе — видео

575

По словам хозяйки животного, спасатели были оперативны, отзывчивы и действовали профессионально.

В Москве спасатели помогли домашнему хорьку, застрявшему на балконе чужой квартиры. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа столицы.

Зверёк, проживающий в одной из квартир на Сокольническом Валу, пробрался на соседский балкон и не смог самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место инцидента спасатели разобрали обшивку, достали зверька и вернули его хозяйке.

<p>Фото © <a href="https://vao.mos.ru/pravoporyadok_i_bezopasnost/management-of-hlw-department-gossips-moscow/management-of-hlw-department-gossip-of-moscow-informs/detail/8226554.html" target="_blank">Отдел видеодокументирования ПТ и АСР ГКУ &#34;ПСЦ&#34;</a></p>

Уточняется, что хорёк не пострадал. Хозяйка животного отметила оперативность и профессионализм спасателей, а также их доброе отношение и отзывчивость.

Ранее Лайф рассказывал, как на Урале спасли застрявшую на три дня на телеграфном столбе кошку.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×