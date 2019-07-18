Спасатели пришли на выручку хорьку, застрявшему в соседском балконе — видео

По словам хозяйки животного, спасатели были оперативны, отзывчивы и действовали профессионально.

В Москве спасатели помогли домашнему хорьку, застрявшему на балконе чужой квартиры. Об этом сообщили в префектуре Восточного административного округа столицы.

Зверёк, проживающий в одной из квартир на Сокольническом Валу, пробрался на соседский балкон и не смог самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место инцидента спасатели разобрали обшивку, достали зверька и вернули его хозяйке.

Уточняется, что хорёк не пострадал. Хозяйка животного отметила оперативность и профессионализм спасателей, а также их доброе отношение и отзывчивость.

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