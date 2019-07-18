СМИ назвали сумму штрафа за неоплату проезда по платным дорогам

Систему безбарьерного проезда freeflow планируют установить на Центральной кольцевой автодороге.

Сумма штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге в России может составить от пяти до десяти тысяч рублей. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на законопроект Министерства транспорта.

Денежные санкции будут применяться к водителям, проехавшим пункт взимания платы, сломав шлагбаум или не оплатив проезд в системе безбарьерного проезда freeflow. Штрафы будут поступать в Федеральный дорожный фонд.

Подобная система уже долгое время применяется за рубежом. В России её планируют установить на будущей Центральной кольцевой автодороге, открытие которой намечено на 2025 год в Московской области.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о штрафах за фальшивый техосмотр.