Рейс Lufthansa во Франкфурт задержан "по соображениям безопасности"

Некоторые СМИ ранее сообщили об эвакуации 130 человек из аэропорта Белграда после сообщений о заложенной бомбе, но эта информация не подтвердилась: задержан только один рейс, другие вылетают согласно расписанию.

Самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa, который должен был вылететь из Белграда во Франфурт, задержан "по соображениям безопасности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сербские СМИ ранее сообщили об эвакуации 130 человек из аэропорта после сообщений о заложенной бомбе, но этот факт в пресс-службе опровергли.

— Эвакуации не было, что касается остальных рейсов, то всё в полном порядке, — говорится в сообщении.

Лайнер во Франкфурт должен вылететь в 12:00 (13:00 мск).