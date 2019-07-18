Рейс Lufthansa во Франкфурт задержан "по соображениям безопасности"

Самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa, который должен был вылететь из Белграда во Франфурт, задержан "по соображениям безопасности". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Сербские СМИ ранее сообщили об эвакуации 130 человек из аэропорта после сообщений о заложенной бомбе, но этот факт в пресс-службе опровергли.
— Эвакуации не было, что касается остальных рейсов, то всё в полном порядке, — говорится в сообщении.
Лайнер во Франкфурт должен вылететь в 12:00 (13:00 мск).
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