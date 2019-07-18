МИД Украины осудил решение РФ упростить выдачу паспортов жителям Донбасса

В украинской столице выражают надежду, что зарубежные партнёры также не признают указ российских властей.

Министерство иностранных дел Украины осудило решение России об упрощённом предоставлении гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД считают, что Россия якобы вмешивается во внутренние дела страны. Также в Незалежной пообещали не признавать такие указы "о паспортизации". СНБО Украины подготовил перечень мер по защите национальной безопасности и интересов граждан. В Киеве надеются, что иностранные партнёры также не станут признавать решение российских властей.

Напомним, президент России Владимир Путин 17 июля внёс изменения в указ от 29 апреля и упростил порядок получения гражданства для всех проживающих в России украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР. Следом президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощённого получения гражданства Украины.