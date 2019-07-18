"Аэрофлот" оценил в 2,4 млн рублей ущерб от действий горе-захватчика самолёта

Сумма включает в себя вынужденную посадку борта, простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание.

Ущерб, нанесённый компании "Аэрофлот" действиями попытавшегося угнать самолёт жителя ХМАО Павла Шаповалова, составил порядка 2,4 миллиона рублей. Об этом в суде Ханты-Мансийска заявил представитель авиаперевозчика.

— В связи с вынужденной посадкой... был причинён ущерб в размере 2,1 миллиона рублей и 4,8 тысячи долларов США, — заявил Антон Муска.

По его словам, эти суммы включают в себя вынужденную посадку борта в Ханты-Мансийске, а также простой воздушного судна, лизинговый простой и наземное обслуживание.

В ходе заседания суда была также опрошена пассажирка рейса Татьяна Воронянская. Жительница Нефтеюганска требует от обвиняемого возмещения ей 10,7 тысячи рублей. Из-за действий мужчины она опоздала на рейс из Шереметьево на Мальдивы. Женщина хочет, чтобы Шаповалов компенсировал ей моральный ущерб и оплаченные сутки в отеле на островах, куда она попала позже запланированного.

Рассмотрение уголовного дела было отложено на 14 августа.

Напомним, 22 января 2019 года пассажир рейса Сургут — Москва Павел Шаповалов требовал от экипажа долететь до Афганистана и угрожал оружием. В результате пилоты приняли решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. По итогам комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Шаповалов был признан невменяемым, страдающим психиатрическим расстройством.