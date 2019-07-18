Помощник Зеленского заявил, что они с президентом Украины мечтают об "Оскаре"

Как пояснил Сергей Шефир, он считает нормальным, если в будущем лидер Незалежной примет участие в концерте "Квартала 95".

Первый помощник лидера Украины Сергей Шефир считает, что после президентства Владимир Зеленский легко сможет вернуться к продюсированию и созданию "большого и хорошего кино". Ведь получить американскую премию "Оскар" является мечтой как Зеленского, так и Шефира.

— Владимир Александрович уже давно не просто актёр, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок-паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актёром после президентства — вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое и хорошее кино, — заявил Шефир в интервью украинским СМИ.

Помощник украинского лидера также пояснил, что скучает по работе в студии "Квартал 95". Однако то, чем он занимается вместе с Зеленским, считает более важным делом в настоящий момент.

—То, чем мы занимаемся сейчас, — не есть любимое дело, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью… Я считаю дни, когда вернусь к работе. Мы хотим делать большое кино. Вообще, наша мечта — это "Оскар", — добавил Шефир.

Сергей Шефир отметил, что до президентства Владимир Зеленский зарабатывал за один большой концерт около одной тысячи долларов. Впрочем, добавляет, что были и меньшие суммы. Но он не видит ничего плохого в том, если президент Украины в будущем примет участие в концерте "Квартала 95".

— Считаю, это нормально. Вы не понимаете нашу психологию просто, — сказал он.

Как писал Лайф, ранее в команде президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что добиваются проведения переговоров между лидером Незалежной и российским президентом Владимиром Путиным.