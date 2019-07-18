Поджигатель напал на аниме-студию в Киото с криками "Умрите!"

Стали известны детали нападения 41-летнего мужчины на аниме-студию в Киото. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Очевидцы произошедшего рассказали, что нападавший обливал людей некой жидкостью для усиления возгорания с криками "Умрите!".
Пользователи социальных сетей выражают мнение, что поджигатель может оказаться пользователем имиджборда Futaba, который ранним утром по местному времени написал сообщение с текстом "Смогу ли я появиться в новостях?".
По последним данным, число жертв возросло до 23 человек. Напомним, пожар произошёл утром 18 июля. Подозреваемый находится в больнице, полиция проверяет его на причастность к поджогу.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram