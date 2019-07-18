Поджигатель напал на аниме-студию в Киото с криками "Умрите!"

В социальных сетях высказывается предположение, что поджигателем мог быть один из пользователей имиджборда Futaba.

Стали известны детали нападения 41-летнего мужчины на аниме-студию в Киото. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Очевидцы произошедшего рассказали, что нападавший обливал людей некой жидкостью для усиления возгорания с криками "Умрите!".

Пользователи социальных сетей выражают мнение, что поджигатель может оказаться пользователем имиджборда Futaba, который ранним утром по местному времени написал сообщение с текстом "Смогу ли я появиться в новостях?".

По последним данным, число жертв возросло до 23 человек. Напомним, пожар произошёл утром 18 июля. Подозреваемый находится в больнице, полиция проверяет его на причастность к поджогу.