Роскомнадзор не получал жалоб на приложение FaceApp

Роскомнадзор не зафиксировал жалоб на работу популярного приложения FaceApp. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были, — говорится в сообщении.
FaceApp — российское приложение компании Wireless lab, использующее технологию нейронной сети, чтобы трансформировать человеческое лицо по желанию пользователя. Разработано в 2017 году. В США его назвали угрозой национальной безопасности.
Ранее пластический хирург назвала недостатки состаривающего приложения FaceApp.
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