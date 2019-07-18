Роскомнадзор не получал жалоб на приложение FaceApp

Разработчиком приложения является российская компания Wireless Lab. Пользователям оно стало доступно 2,5 года назад.

Роскомнадзор не зафиксировал жалоб на работу популярного приложения FaceApp. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были, — говорится в сообщении.

FaceApp — российское приложение компании Wireless lab, использующее технологию нейронной сети, чтобы трансформировать человеческое лицо по желанию пользователя. Разработано в 2017 году. В США его назвали угрозой национальной безопасности.

Ранее пластический хирург назвала недостатки состаривающего приложения FaceApp.