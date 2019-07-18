Россияне решили отказаться от коллекционирования банковских карт в пользу одной

В основном пластиковые карты жители РФ используют для оплаты покупок и снятия наличных.

Россияне предпочитают владеть одной банковской картой. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир".

Опрос, в котором приняли участие более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 60 лет, показал, что россияне уходят от "эйфории коллекционирования пластиковых карт". К примеру, в 2012 году большинство опрошенных (53%) заявляли, что имеют две-три карты.

В основном россияне используют карты для оплаты покупок (63% ответов). Банковской картой для снятия наличных в банкомате пользуется 58% опрошенных, а 30% она нужна для того, чтобы оплатить услуги через банкоматы, ещё 23% пользуются для покупок в Интернете и 22% — для накопления средств.

Ранее эксперты спрогнозировали рост кибератак на банковские карты россиян.