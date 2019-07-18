Подмосковные ритуальщики выдали родным тело не той бабушки

Родные другой женщины считают, что забрали тело своей родственницы, и никаких претензий не имеют.

В подмосковном Королёве родственникам умершей 99-летней женщины, ветерана Великой Отечественной войны, выдали тело другого человека. Как рассказала Лайфу правнучка Лидии Вильсик Яна Безродная, в похоронном бюро отказываются признать факт подмены тела покойницы.

— Привезли нам гроб из морга, в нём бабушка в её одежде. Но это не она. У нашей бабушки были бородавки, у нашей бабушки не было зубов, она ветеран войны, ей 99 лет. У этой нет бородавок, есть зубы. Они пытаются отмазаться, что зубы ей вставили, что я не очень представляю. Я первый раз слышу, чтобы покойникам зубы вставляли, — сообщила женщина.

По словам Безродной, родственники постоянно виделись с её прабабушкой, потому они просто не могут ошибиться. Родные умершей предполагают, что тела двух женщин примерно одного возраста могли попросту перепутать.

Когда родственники заявили, что хотят провести ДНК-экспертизу, им сказали, что для этого у тела отрежут палец.

— Они наших бабушек начали запугивать. Потом внучка нашей покойной бабушки поехала в Следственный комитет, полицию, вот эти все инстанции. Но они, честно говоря, по-моему, откровенно постебались. Я даже не уверена, что они приняли это заявление. Когда я там была, приезжала полиция, от нас приняла заявление о том, что это не наша бабушка. Но ничего толком нам не ответили, — посетовала женщина.

Она отметила, что сотрудники морга и подмосковного бюро не хотят разбираться в случившемся. Безродная рассказала, что её родные связались с родственниками другой женщины, с которой могли перепутать её прабабушку. Те заявили, что забрали "точно свою" бабушку.

— То есть, даже если мы докажем, что это наша бабушка, нашу-то бабушку мы не выкопаем. Потом её искать очень сложно. Надо через Следственный комитет это всё останавливать, а они особо не собираются. Поэтому я родственникам предложила вот такую стратегию — предать историю огласке. Я выложила во все паблики, — пояснила Безродная.

Ранее Лайф сообщал, что в Мурманской области в морге перепутали три тела, а ошибку заметили лишь после похорон.