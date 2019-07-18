В Таиланде задержали шестерых иностранцев за купание голышом в буддийский пост

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Фото © Twitter/DailyMirror

16 и 17 июля в Таиланде не продаётся алкоголь. Именно это стало причиной "голого" развлечения молодых людей.

На юге Таиланда задержали шестерых иностранных туристов, купавшихся голыми в море. Об этом сообщает интернет-издание Thaiger.

На допросе пять девушек и один молодой человек объяснили, что им было скучно из-за закрытия баров на буддийские праздники. Поэтому они решили развлечься и искупаться нагишом. Компании предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и непристойном поведении.

В результате молодые туристы, приехавшие из Великобритании, Австралии, Испании и Японии, отделались штрафом в 500 таиландских бат (16,6 доллара) каждый. 16 и 17 июля в Таиланде наступает буддийский пост. В эти дни в стране не продаётся алкоголь.

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