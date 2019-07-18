В Таиланде задержали шестерых иностранцев за купание голышом в буддийский пост

16 и 17 июля в Таиланде не продаётся алкоголь. Именно это стало причиной "голого" развлечения молодых людей.

На юге Таиланда задержали шестерых иностранных туристов, купавшихся голыми в море. Об этом сообщает интернет-издание Thaiger.

Six naked tourists including Brit arrested for skinny dipping on Thai beachhttps://t.co/0i3uD2Nm0D pic.twitter.com/iXFNDpJdzD — Daily Mirror (@DailyMirror) 17 июля 2019 г.

На допросе пять девушек и один молодой человек объяснили, что им было скучно из-за закрытия баров на буддийские праздники. Поэтому они решили развлечься и искупаться нагишом. Компании предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и непристойном поведении.

В результате молодые туристы, приехавшие из Великобритании, Австралии, Испании и Японии, отделались штрафом в 500 таиландских бат (16,6 доллара) каждый. 16 и 17 июля в Таиланде наступает буддийский пост. В эти дни в стране не продаётся алкоголь.