В Якутии на школьницу завели дело за ложный донос об изнасиловании

Девушка призналась, что оклеветала молодого человека в связи с обидой на его отказ вступить в серьёзные отношения.

Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетней школьницы из Томпонского района Якутии, которая обвиняется в даче заведомо ложных показаний об изнасиловании. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Республике Саха.

В начале июля 16-летняя жительница одного из сёл района обратилась с заявлением в СК и сообщила о том, что 22-летний молодой человек совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера в помещении заброшенного дома. Девушка попросила работников следственного отдела возбудить против него уголовное дело.

Обращение было зарегистрировано, а девушку предупредили об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В ходе расследования выяснилось, что школьницу никто не насиловал. В результате девушка созналась, что совершила ложный донос. Школьница пояснила, что причиной тому послужила обида на молодого человека, который отказался вступить с ней в серьёзные отношения из-за её возраста.