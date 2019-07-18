Ритуальщики объяснили, почему родные не узнали покойницу: Это омолаживающий крем

В организации объяснили, что немного подкрасили умершей ресницы и вставили зубные коронки.

В похоронном доме в подмосковном Королёве открестились от истории с телами старушек, которые якобы перепутали. Как заявил Лайфу заместитель директора организации Константин Баранов, сотрудники не могли выдать одну женщину за другую.

— Мы её привели в порядок: придали цвет лицу, зубов у неё не было, но так как привезли вещи, в которых лежали её коронки, то мы их вставили. Делали ей маску специальным составом, который наносится на лицо. Мы придали коже естественный цвет. То есть бывают разные старческие пятна. Мы просто создали хороший внешний вид, — рассказал Баранов.

Он отметил, что тело женщины, возможно, стало выглядеть моложе за счёт маски, которая сохраняет цвет лица, и подкрашенных ресниц.

— На сегодняшний момент она у нас находится, родственники во все инстанции позвонили, во все прокуратуры, во всё что можно. Мы везде водили, всё предоставляли, — уточнил сотрудник бюро.

Баранов подчеркнул, что родные другой женщины, с которой якобы перепутали старушку, претензий не имеют и не считают, что забрали тело не того человека. В похоронном доме полагают, что вся история — заказная, просто кто-то хочет "облить грязью, очернить" организацию.

Он также прокомментировал слова правнучки умершей о том, что на лице выданной покойницы отсутствуют родинки, которые были при жизни.

— У неё это были не родинки, как они говорят, а папилломы. Бывает, что папилломы отсыхают и отваливаются. Мы забирали тело после судебно-медицинской экспертизы, где делали вскрытие. Ей делали вскрытие черепной коробки. Они (папилломы) могли отлететь — это вполне нормальная практика, — заверил специалист.

Ранее правнучка ветерана ВОВ Лидии Вильсик Яна Безродная заявила Лайфу, что ей и другим родным выдали тело не их родственницы, а другой женщины. Она утверждает, что ритуальщики попросту перепутали двух старушек, тела которых находились в морге одновременно.