Лайф побывал в алтайском ДК, на ремонт которого Смолов перевёл 400 тысяч

Дом культуры был построен в 1964 году, а его крыша не ремонтировалась с 1998-го.

Лайф отправился в глубинку Алтайского края, в село Костин Лог, жителям которого нападающий "Локомотива" и сборной России Фёдор Смолов перевёл 400 тысяч рублей на реконструкцию сельского ДК. Собрать такую сумму у местных вышло бы едва ли.

— Мы не знали, кто нам эти деньги перечислил. Написали письмо, но нам никто не ответил, а буквально вчера жители нашего села увидели в Интернете эту передачу, — рассказала Лайфу глава сельсовета Костина Лога Галина Шуллер. — Стали это видео отправлять всем, и потом мы узнали, что это Фёдор нам отправил деньги.

По словам главы сельсовета, ДК был построен в 1964 году, а его крыша не ремонтировалась с 1998-го.

— Со временем гвозди ослабли, всё начало падать с крыши, вода стала попадать и внутрь здания. Потолок может в скором времени обвалиться, если не отремонтировать крышу. Проблемных участков очень много, — рассказала Шуллер.

Она также добавила, что для жителей села это была полная неожиданность и они очень рады и благодарны Смолову.

Напомним, во время участия в шоу Comment Out футболист отказался выполнить задание и написать в комментарии в аккаунте Дмитрия Нагиева в "Инстаграме", что у него "жжёт пукан" после острых крылышек. В результате Смолову пришлось выполнить наказание. В качестве "расплаты" за отказ спортсмену выпало сделать доброе дело — перечислить 400 тысяч рублей на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края.