Песков назвал решение Путина о гражданстве для украинцев понятным и обоснованным

Он также прокомментировал "зеркальный" шаг Зеленского об упрощённом получении украинского гражданства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, чем вызван указ Владимира Путина об упрощённом порядке получения гражданства для всех украинцев из Донецкой и Луганской областей, а не только из ДНР и ЛНР.

— Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашённых республик от граждан. Эта тема поднималась во время последней прямой линии, она давно зрела, — напомнили в Кремле. — Поэтому решение президента Путина вполне аргументировано и понятно.

Песков добавил, что данный указ является внутренним делом России в той же мере, как и решение Зеленского разработать механизм упрощённого получения гражданства Украины является внутренним делом Незалежной.

Напомним, указ, упрощающий получение гражданства России для большего числа украинцев, Владимир Путин подписал накануне. Тем же вечером стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм упрощённого получения гражданства Незалежной как второго для этнических украинцев из дружественных стран.