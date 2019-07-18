Песков заявил, что речи о личной встрече Путина и Зеленского пока не идёт

По словам представителя Кремля, стоит сначала дождаться, когда на Украине пройдут выборы в Верховную раду.

Возможность личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, изначально нужно дождаться, когда на Украине пройдут выборы в Верховную раду.

— Без налёта предвыборного электорального ажиотажа можно будет серьёзно решать серьёзные проблемы, — отметил Песков.

Напомним, ранее в команде Зеленского заявили о намерении добиться переговоров с Путиным. В Киеве убеждают, что предпринимают для этого необходимые шаги.