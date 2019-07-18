Учёные рассказали, как красное вино может помочь долететь до Марса

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что ресвератрол, который содержится в красном вине, защищает мускулы млекопитающих при низкой гравитации. Таким образом, оно может помочь астронавтам избежать атрофии мышц при полёте на Марс. Об этом сообщает журнал Frontiers in Physiology.

— Если человек проживёт всего три недели в космосе, объём мускулов в его голенях сокращается примерно на треть, — рассказывает медик Мария Мортро.

По словам специалиста, правильная диета позволит избежать этого. Ещё 16 лет назад учёные доказали, что благодаря ресвератролу, который содержится также в кожуре винограда, значительно продлевается жизнь мушек-дрозофил и обычных дрожжей. Это происходит из-за активации генов, отвечающих за реакцию на клеточный стресс.

Тем не менее дискуссии насчёт эффективности этого вещества продолжаются. В качестве аргументов "против" высказывается мнение, что у любителей вина и винограда не зафиксировано подобного эффекта.

Ранее в NASA не исключили, что полёт на Марс может состояться в 2033 году.