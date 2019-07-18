Учёные рассказали, как красное вино может помочь долететь до Марса

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Фото © Pixabay

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что ресвератрол, который содержится в красном вине, защищает мускулы млекопитающих при низкой гравитации. Таким образом, оно может помочь астронавтам избежать атрофии мышц при полёте на Марс. Об этом сообщает журнал Frontiers in Physiology.

Если человек проживёт всего три недели в космосе, объём мускулов в его голенях сокращается примерно на треть, — рассказывает медик Мария Мортро.

По словам специалиста, правильная диета позволит избежать этого. Ещё 16 лет назад учёные доказали, что благодаря ресвератролу, который содержится также в кожуре винограда, значительно продлевается жизнь мушек-дрозофил и обычных дрожжей. Это происходит из-за активации генов, отвечающих за реакцию на клеточный стресс.

Тем не менее дискуссии насчёт эффективности этого вещества продолжаются. В качестве аргументов "против" высказывается мнение, что у любителей вина и винограда не зафиксировано подобного эффекта.

Ранее в NASA не исключили, что полёт на Марс может состояться в 2033 году.

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