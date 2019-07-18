В Кремле рассказали о расхождениях в понимании формата обмена "всех на всех"

Москва поддерживает этот формат, однако кого считать "всеми", стороны пока не договорились.

У России и Украины есть расхождения в понимании формата обмена пленными "всех на всех", но Москва его в целом поддерживает. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он пояснил, что эта формула, в частности, упоминалась в ходе телефонного разговора лидеров двух стран.

— Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах, — проинформировал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, в чём заключаются различия между пониманием этой формулы российской и украинской стороной, Песков ответил: "В людях".

— В Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот, — добавил он.

Накануне вечером контактная группа по Донбассу согласовала процедуру обмена пленными по формуле "101 на 50". В результате переговоров также была достигнута договорённость о предоставлении времени для "процессуальной очистки". Для её реализации ДНР потребуется порядка месяца, украинская сторона запросила около шести недель.