В Кремле отреагировали на решение Мэй поспорить с Путиным о либерализме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает на правоте российского лидера Владимира Путина, который считает, что современная либеральная идея себя изжила. Так представитель Кремля ответил премьеру Великобритании Терезе Мэй, выразившей несогласие с речью главы государства.

— Сравнивать жизнь в России и в Европе или других странах мира можно и нужно — везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью FT заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Российский лидер считает, что существовать могут различные идеи, но они не могут никому и ничего диктовать.