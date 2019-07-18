В Кремле отреагировали на решение Мэй поспорить с Путиным о либерализме

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков настаивает на правоте российского лидера Владимира Путина, который считает, что современная либеральная идея себя изжила. Так представитель Кремля ответил премьеру Великобритании Терезе Мэй, выразившей несогласие с речью главы государства.

Сравнивать жизнь в России и в Европе или других странах мира можно и нужно — везде есть свои плюсы и минусы. Противопоставлять одну систему ценностей другой совершенно невозможно и было бы неверным, — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью FT заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего числа людей. Российский лидер считает, что существовать могут различные идеи, но они не могут никому и ничего диктовать.

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