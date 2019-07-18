Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу из Турции в честь поставок С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера из Бурсы. При этом Песков рассказал, что в Москве никто не знает о деталях доставки блюда.
— Я не знаю: кто-то связывался с Кремлём как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет? — отметил Песков.
Также пресс-секретарь отметил, что всем известно, насколько вкусные пироги делают в Турции, и добавил, что в Кремле в любом случае будут рады.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın Putin’e pişirdiği böreği göndermesi ile ilgili bundan memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderim sürecine dair bir şey bilmediğini söyledi.— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 18 июля 2019 г.
🔴 Peskov, Türk ustaların çok lezzetli börekler yaptığını ifade etti. pic.twitter.com/ZZ8WdTFZOn
Напомним, что 13 июля турецкий кондитер-рекордсмен Хасан Аджар отправил пирог Путину в честь поставок С-400.
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