Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу из Турции в честь поставок С-400

По словам пресс-секретаря, все знают, что в Турции готовят очень вкусные печёные изделия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера из Бурсы. При этом Песков рассказал, что в Москве никто не знает о деталях доставки блюда.

— Я не знаю: кто-то связывался с Кремлём как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет? — отметил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что всем известно, насколько вкусные пироги делают в Турции, и добавил, что в Кремле в любом случае будут рады.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Bursalı börek ustası Hasan Acar'ın Putin’e pişirdiği böreği göndermesi ile ilgili bundan memnuniyet duyacaklarını, ancak gönderim sürecine dair bir şey bilmediğini söyledi.

🔴 Peskov, Türk ustaların çok lezzetli börekler yaptığını ifade etti. pic.twitter.com/ZZ8WdTFZOn — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 18 июля 2019 г.

Напомним, что 13 июля турецкий кондитер-рекордсмен Хасан Аджар отправил пирог Путину в честь поставок С-400.