Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу из Турции в честь поставок С-400

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По словам пресс-секретаря, все знают, что в Турции готовят очень вкусные печёные изделия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера из Бурсы. При этом Песков рассказал, что в Москве никто не знает о деталях доставки блюда.

Я не знаю: кто-то связывался с Кремлём как-то, сообщал кому-то в Кремле, когда и как приедет? — отметил Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что всем известно, насколько вкусные пироги делают в Турции, и добавил, что в Кремле в любом случае будут рады.

Напомним, что 13 июля турецкий кондитер-рекордсмен Хасан Аджар отправил пирог Путину в честь поставок С-400.

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