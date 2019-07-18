Работники автосервиса угнали Hummer известного бизнесмена и попали в ДТП — видео

Отследить американский внедорожник удалось с помощью установленной в нём спутниковой навигации.

В Москве сотрудники автосервиса "Агрегатка" угнали автомобиль Hummer H2 с государственными номерами серии АМР, зарегистрированными в Санкт-Петербурге.

Как стало известно Лайфу, владелец автомобиля — бизнесмен и председатель производственно-инновационного фонда "Сибирь" Василий Козин — сдал машину, у которой была сломана коробка передач, в сервис, а сам уехал отдыхать в Сочи.

Сотрудники автосервиса должны были провести диагностику ходовой и АКПП, выявить и устранить неполадки. На третий день отдыха на телефон Козина стали поступать уведомления с установленной в машине спутниковой сигнализации, в том числе о столкновении.

Козин обратился в полицию, он сообщил, что на его внедорожнике кто-то катается по центру Москвы. Вскоре автомобиль был найден у Театра эстрады.

Сотрудники полиции выяснили, что за рулём иномарки находился техник автосервиса, а на пассажирском сиденье рядом с ним — директор центра в состоянии алкогольного опьянения.

На допросе мужчины заявили, что выехали на автомобиле с целью проведения диагностики исправности ТС после проведённых ремонтных работ. Когда они узнали, что весь маршрут, по которому следовала машина, известен её владельцу, они попытались "замять" вопрос: директор автосервиса позвонил Козину и предложил за определённую сумму не предавать историю огласке, бизнесмен отказался.

На данный момент правоохранители проводят доследственную проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.