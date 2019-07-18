Песков назвал темы неформальных переговоров Путина и Лукашенко на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе неформальных переговоров на Валааме могли обсудить ряд тем, в том числе вопросы концептуального характера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Это был день неформального общения, в рамках которого лидеры, как правило, обсуждают любые вопросы, включая вопрос концептуально-стратегического характера, — заявил представитель Кремля.

Напомним, накануне главы двух государств посетили Смоленский скит Валаамского монастыря и побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча Путина с Лукашенко носит неформальный характер.