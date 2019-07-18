Зрелищные испытания дрона-огнемёта попали на видео

Беспилотник может поражать цели непрерывными огневыми залпами на протяжении ста секунд, расходуя при этом около 3,7 литра топлива.

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлены зрелищные испытания американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), выполняющего функции огнемёта. Соответствующий ролик был размещён на YouTube-канале Throwflame.

На кадрах видно, как аппарат TF-19 Wasp подлетает к объекту и выпускает мощную огненную струю. По информации разработчиков, в работе дрона-огнемёта применяется система плазменного зажигания. Летательный аппарат обладает грузоподъёмностью до 2,3 килограмма и может извергать струи пламени по целям на расстоянии до 7,6 метра в течение 100 секунд. Для подобного беспрерывного поражения ему потребуется один галлон топлива, то есть почти 4 литра горючего вещества.

По данным информационного портала Task & Purpose, беспилотник был разработан для сельскохозяйственных нужд, однако он может быть полезен в других сферах.

Стоит беспилотник-огнемёт около 1500 долларов (около 95 тысяч рублей).

Ранее Лайф писал, что в России разрабатывается опытный образец тяжёлой огнемётной системы нового поколения "Тосочка".